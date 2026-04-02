"Raiva" e "impotência": o que os jogadores do Inter falaram após empate contra o São Paulo

Com tropeço em casa, Inter pode cair para a 16º colocação ao final desta rodada. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter deixou escapar pontos importantes no Beira-Rio nesta quarta-feira (1º). Pela nona rodada do Brasileirão, o Colorado saiu na frente, mas cedeu o empate para o São Paulo nos minutos finais: 1 a 1.

Alerrandro abriu o o placar para o Inter na etapa inicial. Aos 41 do segundo tempo, Calleri deixou tudo igual. Com o resultado, o time de Paulo Pezzolano chegou a nove pontos e não sobe na tabela, ficando momentaneamente em 13ª — podendo cair até a 16º colocação ao fim da rodada, nesta quinta (2).

Os jogadores, que deixaram o campo sob vaias, lamentaram o empate. Alan Rodríguez resumiu o clima ao falar em “raiva” e “impotência” pelo resultado dentro de casa, embora tenha destacado evolução defensiva recente da equipe:

— Sensação de raiva, de impotência. Era um jogo muito importante em nossa casa. Quando jogamos aqui, os três pontos precisam ficar. Mas acho que a gente está pegando confiança e segurança na defesa, onde vínhamos pecando muito. Agora é levantar a cabeça e se preparar para o próximo jogo.

O volante ainda completou, comentando sobre as frequentes mudanças feitas por Paulo Pezzolano no time titular:

— Todos estão prontos para jogar, seja como titulares ou entrando no decorrer da partida. E sabemos disso, todos têm que estar envolvidos o tempo todo, porque o jogo pode ser ganho desde o início ou por quem está no banco.

Autor do gol colorado, Alerrandro apontou:

— No segundo tempo a gente teve um pouco de dificuldade de pressionar eles, e isso fez com que eles jogassem a gente pra trás e ter pouca saída. Infelizmente gente tomou um empate, que é um pouco ruim para a gente dentro de casa, mas não tem muito o que lamentar. Já temos um jogo importante domingo contra o Corinthians.

Para o confronto no Beira-Rio, Bruno Gomes teve função adaptada no time, passando a jogar mais atrás, ajudando na saída de bola. Na saída de campo, ele também lamentou o resultado:

— No segundo tempo a gente podia ter tentado jogar um pouco mais. Temos noção disso. Era final de jogo, e a gente tinha que ter ficado mais atento nos detalhes.



