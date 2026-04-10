Quem deve ser o centroavante do Inter, Borré ou Alerrandro? Veja o resultado da enquete 

O Inter receberá o Grêmio no sábado (11), às 20h30min, no Beira-Rio, em Gre-Nal válido pela 11ª rodada do Brasileirão.
Para este jogo, na quinta-feira (9), ZH questionou o público sobre a escolha do centroavante: Borré ou Alerrandro deveriam iniciar entre os titulares?
Ao todo, foram 271 votos. Após 24 horas no ar, a enquete teve 53,5% dos votantes escolhendo Borré. Em contrapartida, 46,5% das pessoas optaram por Alerrandro.
O escolhido por Paulo Pezzolano será descoberto às 19h30min deste sábado, uma hora antes de a bola rolar, quando a escalação for divulgada no Beira-Rio.