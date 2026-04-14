Quanto custa o centroavante português que está na mira do Inter

Ronaldo Tavares é destaque do Athletic. Divulgação / Athletic Club

Com desempenho irregular dos atacantes na temporada, o Inter monitora o mercado em busca de um centroavante para o segundo semestre. Rafael Borré tem seis gols no ano, mas amarga o jejum de 10 jogos sem balançar as redes, enquanto Alerrandro marcou apenas duas vezes com a camisa colorada. A informação do colunista Vagner Martins é de que o Inter observa Ronaldo Tavares, centroavante português do Athletic-MG.

O clube mineiro já foi consultado por equipes da Série A sobre a situação do atleta, que renovou o vínculo recentemente até o final de 2028. Informalmente, sondagens na casa dos três milhões de euros (cerca R$ 18 milhões) foram recebidas. Formalmente, já foram oferecidos 1,5 milhão de euros pelo centroavante, porém antes do início da Série B.

Aos 28 anos, Ronaldo Tavares já soma 12 gols em 2026 e se tornou o principal jogador do adversário do Inter na 5ª fase da Copa do Brasil. No último domingo (12), marcou três vezes na vitória sobre o CRB e assumiu a artilharia da Série B do Campeonato Brasileiro com cinco gols em quatro rodadas.