Quantas partidas Rochet precisa fazer para renovar com o Inter

Colorado tem interesse na permanência de Rochet. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A temporada de 2026 tem sido de reafirmação de Rochet como titular do Inter. Após enfrentar lesões nos dois últimos anos, o uruguaio finalmente conseguiu engatar uma sequência no gol colorado e se aproxima de atingir a cláusula de renovação automática, que pode prorrogar seu vínculo por mais uma temporada.

O clube evita confirmar oficialmente os detalhes contratuais que acionam a prorrogação do vínculo até dezembro de 2027. Entretanto, segundo apurou Zero Hora, o acordo segue o padrão aplicado a outros jogadores: participação como titular em cerca de 60% das partidas.

Em 2026, Rochet soma 14 jogos entre as 21 partidas do Inter no calendário, o que representa uma média de 66,6% de presença.

— Queremos que ele permaneça — disse um dirigente colorado para GZH sobre a permanência de Rochet.

No Brasileirão, o Inter ainda disputará mais 28 rodadas. Já na Copa do Brasil, competição em que a equipe estreia na quinta fase, estão garantidos dois confrontos contra o Athletic-MG. Assim, o clube tem, no mínimo, 51 partidas previstas na temporada. Nesse cenário, Rochet precisaria atuar em mais 17 jogos para assegurar a permanência no Beira-Rio.

Caso o time avance na Copa do Brasil até a final, poderá disputar até oito partidas adicionais, chegando a um total de 59 jogos no ano. Nessa hipótese, seriam necessários 21 jogos como titular para cumprir a meta contratual.

A cláusula de renovação automática já garantiu a permanência de Bruno Henrique e poderá gerar, por exemplo, prorrogações para Braian Aguirre e Paulinho, que possuem contratos mais longos. Trata-se de uma medida utilizada pelo clube — e também por outras equipes — para assegurar a continuidade de jogadores com bom desempenho.

Contratado em 2023, Rochet acumula 93 partidas pelo Inter. O goleiro é considerado uma das lideranças do vestiário e tem boa avaliação tanto do elenco quanto da direção. Mesmo aos 33 anos, a tendência é de valorização, impulsionada pela possível convocação para a seleção uruguaia na Copa do Mundo.