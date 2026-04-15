Qual a projeção de público para Inter x Mirassol no Beira-Rio

Inter é 14º no Brasileirão com 13 pontos. Ricardo Duarte/S.C.Internacional

O Beira-Rio deve reunir cerca de 25 mil torcedores no final da manhã de domingo (19). É a projeção apontada pelo Inter para a partida contra o Mirassol, às 11h, pelo Brasileirão.

Para sócios, a entrada vai de R$ 16 a R$ 200, dependendo da modalidade e da localidade. O torcedor comum adquire o ingresso de R$ 65 a R$ 299.

O time de Pezzolano vem de empate em 0 a 0 no clássico Gre-Nal, no último final de semana, quando 39.135 pessoas compareceram na casa colorada. São três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, e o clube ocupa a 14ª colocação com 13 pontos.

O adversário perdeu para a LDU, em Quito, pela Libertadores, na última terça-feira (14). Na competição de pontos corridos é lanterna com 6 pontos.