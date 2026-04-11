Quais jogadores do Inter podem jogar Gre-Nal pela primeira vez neste sábado

Matheus Bahia pode ser titular na lateral. Ricardo Duarte / SC Internacional

Entrar em campo para disputar um Gre-Nal pela primeira vez tem um peso especial. Para o clássico 452, o Inter tem seis jogadores que podem fazer sua estreia em partidas contra o Grêmio.

Ainda que não exista sinalização sobre quem será titular, o técnico Paulo Pezzolano pode fazer a manutenção de Matheus Bahia na lateral esquerda.

Dos considerados titulares, o jogador canhoto tem levado a melhor contra Bernabei na posição.

Matheus Bahia chegou ao Colorado no começo da temporada para ser uma opção ao argentino. No entanto, por mudança de esquema de Pezzolano, assumiu a titularidade. O lateral já fez quatro partidas com a camisa do Inter. Matheus se destaca pelas características ofensivas.

Além dele, alguns jovens podem aparecer no banco de reservas e ganhar alguns minutos no decorrer da partida. João Victor, Kauan Alves Alisson, Yago Noal e Raykkonen nunca disputaram um clássico no elenco profissional.