Provável escalação do Inter para enfrentar o Botafogo pelo Brasileirão

Recuperado de lesão, Matheus Bahia pode aparecer como titular contra o Botafogo. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

Para se afastar da parte de baixo da tabela, o Inter terá de vencer o Botafogo, neste sábado (25), às 18h30min, pela 13ª rodada do Brasileirão. Como de costume, o técnico Paulo Pezzolano irá promover alterações no time titular em relação ao último jogo da equipe.

A principal ausência é Mercado. O zagueiro argentino teve uma "lesão de grande extensão" no adutor da coxa direita durante a partida contra o Athletic, pela Copa do Brasil. Victor Gabriel deve ser o substituto.

Em contrapartida, Pezzolano contará com um retorno importante. Matheus Bahia, que estava lesionado, volta ao time e tende a ser o titular da lateral esquerda, com Bernabei podendo jogar mais à frente, no mesmo lado.

Outras três alterações devem ser feitas em relação ao time que iniciou contra o Athletic. Vitinho deve começar aberto no lado direito. Já no ataque, Carbonero e Borré são os mais cotados para começar, com Alerrandro sendo outra possibilidade.

Um provável Inter tem: Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia (Thiago Maia); Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Bernabei; Carbonero e Rafael Borré (Alerrandro).