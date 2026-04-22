Alerrandro deve ganhar nova oportunidade como titular. Jeff Botega / Agencia RBS

O técnico Paulo Pezzolano pode fazer quatro mudanças no time do Inter que enfrenta o Athletic-MG, nesta quarta-feira (22), às 20h30min, pela estreia na Copa do Brasil. Duas alterações seriam por retornos de titulares, enquanto as outras por opção do treinador.

Mercado e Bernabei retornam naturalmente ao time titular. Ambos foram ausências por suspensão na derrota para o Mirassol no último domingo (19). Resta saber quem será o companheiro do zagueiro argentino: Félix Torres ou Victor Gabriel.

No meio-campo, Bruno Henrique pode aparecer na vaga de Paulinho. Já no comando de ataque, Alerrandro deve ganhar nova oportunidade como titular, já que Borré vive um jejum de 11 partidas sem gols.

É possível também que os dois atacantes atuem novamente juntos em Florianópolis. Com isso, Alan Patrick seria a opção mais viável para deixar o time.

O provável Inter