Pressionados, Inter e Corinthians se encontram para respirar no Brasileirão

Matheus Bahia e Carbonero podem voltar ao time Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Corinthians x Inter é, tradicionalmente, um jogo quente. A rivalidade que começou há 50 anos, quando ambos decidiram o Brasileirão, e se estendeu ao longo das temporadas (houve partidas históricas em 2005, 2009, 2020 etc.) tem tudo para ser mantida neste domingo, 19h30min, na Neo Química Arena. Ainda mais pela situação de ambos. Os dois estão pressionados pelas más campanhas e precisam reagir nessa 10ª rodada de Brasileirão.

Após empatar com o São Paulo no Beira-Rio na rodada anterior, o time de Paulo Pezzolano tem de pontuar fora de casa para não permitir que a tabela volte a apertar. A margem para erro segue curta, deixando o time às portas do Z-4. Se perder, é provável que entre na zona de rebaixamento.

Para o confronto em Itaquera, a tendência é de mudanças na escalação. Depois de apresentar uma formação diferente diante do São Paulo, Pezzolano deve mexer novamente no time, seja por gestão física, seja por estratégia. Rochet retorna à equipe, após ser desfalque por conta da Data Fifa, estava com a seleção uruguaia. Vitinho, que cumpriu suspensão, também está de volta.

Com ele, já vem a primeira dúvida. Pezzolano justificou assim a escalação de Bernabei contra o São Paulo:

— Escolhi Bernabei por causa da linha de cinco. Se tivesse Vitinho, poderia jogar Matheus Bahia. Aguirre e Matheus Bahia juntos seria uma linha de pouca transição.

Por isso, não será surpresa se Matheus Bahia voltar à lateral esquerda, com Vitinho fazendo a direita. Pezzolano já falou mais de uma vez que a questão física é fundamental para escolher os titulares.

É com base nessa explicação que se especula sobre a dupla de ataque. O treinador comentou que mudou o ataque contra o São Paulo, escalando Alerrandro e adiantando Alan Patrick, porque Carbonero e Borré perderam dias de treino e estavam defasados por conta da Data Fifa com a seleção colombiana. Agora, ambos aparecem como favoritos a retomar a titularidade. Porém, Alerrandro marcou o gol do jogo anterior e pode seguir no time

— Pezzolano tem de entender que a posição precisa de confiança, de minutos, de continuidade. Alerrandro entrou, fez gol, competiu, e é o que se espera de um camisa 9. Se voltar para o banco agora, perde essa alternativa antes mesmo de se consolidar — defende Vaguinha, uma das vozes coloradas do Grupo RBS.

Do lado corintiano, o cenário também é de cobrança. O Corinthians chega ao jogo após oito partidas sem vitória, em uma sequência que aumentou a pressão sobre o técnico Dorival Júnior, que entra ameaçado. A necessidade de reação transforma o confronto em um jogo de tensão.

O Corinthians terá os retornos de Hugo Souza e Andre Carrillo, que estavam com suas seleções, mas não terá Memphis Depay, lesionado, Allan e Matheus Bidu, suspensos. A partida marca a estreia do inglês Jesse Lingard diante da torcida.