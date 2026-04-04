Pressão, oito jogos sem vencer e craque entre os desfalques: como chega o Corinthians para enfrentar o Inter

Confronto diante do Colorado é um “jogo de risco”, que pode definir o rumo de Dorival no Timão. Pablo PORCIUNCULA / AFP

O Corinthians vive momento de forte instabilidade antes de encarar o Inter, pela décima rodada do Brasileirão. Sem vencer há oito partidas e com desfalques, a equipe paulista chega pressionada para o duelo deste domingo (5), em São Paulo.

Torcedores já foram ao CT Joaquim Grava em mais de uma oportunidade nas últimas semanas para cobrar jogadores, diretoria e comissão técnica. A pressão recai principalmente sobre Dorival Júnior. O confronto é um “jogo de risco”, que pode definir o rumo do trabalho do treinador no clube.

O desempenho recente como mandante também acende alerta. A última vitória do Corinthians em casa foi em fevereiro, contra o Bragantino. Desde então, acumula resultados negativos diante da própria torcida.

Além do ambiente conturbado, há baixas relevantes. Principal nome do elenco, Memphis Depay segue de fora por lesão muscular na coxa direita. O volante Allan, expulso na derrota para o Fluminense por gesto obsceno, também cumpre suspensão. Matheus Bidu também desfalca pela sequência de cartões.

Selecionáveis voltam

Por outro lado, o Corinthians terá retornos importantes. O goleiro Hugo Souza, que estava com a Seleção, e o meia Carrillo, convocado pelo Peru, voltam a ficar à disposição. Além deles, o volante Raniele retorna após cumprir suspensão.