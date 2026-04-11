Por que o lateral do Inter Matheus Bahia não jogou o Gre-Nal 452

Matheus Bahia está fora do Gre-Nal 452. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

Com ambas as escalações confirmadas para o Gre-Nal 452, o Inter confirmou uma ausência inesperada tanto entre os titulares quanto no banco. O lateral-esquerdo Matheus Bahia não foi para o jogo.

Conforme informado pelo Inter, o jogador sentiu um desconforto no treino realizado na sexta-feira (10). Nos testes antes do jogo, ele voltou a sentir dores, o que resultou na saída do atleta do grupo dos relacionados. Ele será reavaliado ao longo da semana.

Com a saída de Matheus Bahia, Bernabei foi escalado na lateral esquerda. A mudança permitiu a Pezzolano ter Alan Patrick e Carbonero juntos mais à frente.

O Inter foi a campo com: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho, Carbonero e Alan Patrick; Borré.