Pezzolano x Roger: técnicos de Inter e São Paulo já se enfrentaram duas vezes

Paulo Pezzolano (E) e Roger Machado. Colagem / Bruno Todeschini / Duda Fortes / Agencia RBS

A partida entre Inter e São Paulo, que ocorre às 19h30min desta quarta-feira (1º), no Beira-Rio, será o terceiro confronto entre os técnicos Paulo Pezzolano e Roger Machado. As duas primeiras vezes foram pela Série B de 2022, com vantagem para o atual treinador colorado.

Naquele ano, o uruguaio levou o Cruzeiro ao título da competição. O brasileiro foi demitido do Grêmio após uma derrota para o Criciúma na 27ª rodada da competição. O Tricolor era quarto colocado, a três pontos do quinto. Depois, com Renato Portaluppi, a equipe confirmou vaga na Série A do ano seguinte.

Nos dois jogos, uma vitória para Pezzolano e um empate.

Os jogos

Na Arena Independência, Rodrigo Ferreira marcou contra e deu a vitória ao time mineiro.

Cruzeiro: Rafael Cabral; Zé Ivaldo (Wagner), Oliveira e Eduardo Brock; Geovane (Rômulo), Willian Oliveira, Neto Moura e Matheus Bidu (Rafael Santos); Luvannor (Miticov), Edu (Waguininho) e Jajá. Técnico: Paulo Pezzolano.

Grêmio: Brenno; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti; Elias (Janderson), Lucas Silva (Gabriel Silva), Bitello (Campaz) e Biel (Ricardinho); Diego Souza (Elkeson). Técnico: Roger Machado.

No returno, um empate na Arena. Os visitantes saíram na frente com gol de Luvannor. O Tricolor virou com Diego Souza e Bitello, mas cedeu empate quando Rafael Silva marcou.

Grêmio: Brenno; Rodrigo Ferreira, Bruno Alves, Natã (Campaz) e Nicolas; Lucas Leiva, Villasanti, Biel (Janderson), Bitello (Thaciano) e Ferreira (Guilherme); Diego Souza (Elkeson). Técnico: Roger Machado.

Cruzeiro: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Bruno Rodrigues (Pablo Silles), Filipe Machado, Neto Moura e Matheus Bidú; Chay (Rafa Silva), Daniel Júnior (Wesley Gasolina) e Luvannor. Técnico: Paulo Pezzolano.