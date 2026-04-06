Pezzolano volta a mostrar repertório em nova vitória do Inter; confira a análise

O Inter venceu o Corinthians por 1 a 0, neste domingo (5), em Itaquera, em jogo no qual Paulo Pezzolano mostrou repertório tático novamente. O treinador colorado mexeu mais uma vez na equipe e conseguiu neutralizar os paulistas.

Surpresa na escalação

A escalação do Inter causou surpresa no momento da divulgação com Bernabei mantido no time apesar da volta de Matheus Bahia. Alan Patrick foi para o banco, assim como Alerrandro, autor do gol no empate com o São Paulo.

Quando a bola rolou, outra surpresa. Pezzolano abriu mão da linha de cinco defensores e do 5-3-2 usado nos três jogos anteriores. Em Itaquera, o Colorado se posicionou no 4-4-2 tendo Vitinho e Bernabei abertos na segunda linha com os colombianos Borré e Carbonero formando a dupla de ataque.

Inter se posicionou com duas linhas de quatro em Itaquera. Tacticalboard / Reprodução

Como havia acontecido contra Santos, Chapecoense e São Paulo, o Inter teve menos a bola que o Corinthians. No primeiro tempo, porém, o time gaúcho travou bastante o jogo. Houve pouca bola rolando em uma primeira etapa na qual nenhuma das duas equipes acertou sequer uma finalização no alvo. Foram duas de cada para fora.

Segundo tempo

Em busca de maior qualidade nas ações ofensivas, Dorival Jr. mandou o argentino Garro a campo para o segundo tempo. A formação com Garro como armador deu maior liberdade aos laterais corintianos, o que forçou Vitinho a ter um papel defensivo maior.

O segundo tempo teve maior movimentação ofensiva, mas ainda sem grandes chances criadas. O Inter chegou ao gol com Bernabei em belo chute de fora da área aos 33 minutos em jogada de contra-ataque.

A vantagem fez o Inter se defender ainda mais. Na reta final do jogo, o Colorado chegava a formar uma linha de seis homens atrás. Era um 631 para segurar a vantagem.

A estratégia deu certo e Rochet não precisou fazer nenhuma defesa difícil. O Inter saiu de Itaquera com três pontos e abriu quatro pontos para o Z4.

Corinthians 0x1 Inter

Posse de bola:

Corinthians 65% x 35% Inter

Finalizações:

Corinthians 11 x 8 Inter

Finalizações no gol:

Corinthians 2 x 3 Inter

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