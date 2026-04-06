Pezzolano vê Inter em vantagem antes do Gre-Nal: "Favoritos somos nós"

Paulo Pezzolano afirmou que Inter é favorito antes do clássico. JHONY INACIO / ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

O Inter chegou a quatro jogos de invencibilidade no Brasileirão. Na noite deste domingo (5), venceu o Corinthians por 1 a 0, com gol marcado por Bernabei.

Mesmo com importante triunfo fora de casa, o assunto Gre-Nal já domina as declarações. Perguntado sobre o clássico do próximo sábado (11), no Beira-Rio, Pezzolano não titubeou:

— O trabalho está melhorando o time. Jogamos em casa. Os favoritos somos nós.

Estratégia com Alan Patrick e Alerrandro no banco

O treinador explicou a opção por deixar Alan Patrick mais uma vez no banco em um jogo fora de casa. Sem Alerrandro, o ataque teve Carbonero e Borré.

— Se saíram muito bem. Sabíamos que o Corinthians ia jogar no nosso erro. Procuramos as costas dos zagueiros e os laterais deles. Tínhamos de fechar por dentro, e assim nos saímos muito bem — explicou.

Melhora ofensiva

— Gostaríamos de ter mais volume de jogo. Já chegamos a quatro jogos sem perder. No Campeonato Brasileiro, não é nada fácil. Vamos tentar seguir crescendo, melhorando defensivamente e ofensivamente. Isso vem com o tempo — complementou o técnico colorado.

Bernabei

O técnico do Inter fez questão de elogiar Bernabei, autor do gol da vitória. O comandante salientou as vocações ofensivas do jogador.

— Trabalha muito, e merece tudo de melhor — resumiu.