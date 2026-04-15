Pezzolano tem quatro alternativas para a lateral esquerda do Inter

Pezzolano definirá o time nos próximos treinos. Renan Mattos / Agencia RBS

Matheus Bahia não participou dos dois primeiros treinos do Inter nesta semana, nos campos do CT Parque Gigante. O lateral-esquerdo se recupera de dores musculares que já o deixaram de fora do Gre-Nal 452, no último sábado (11).

Sem Bernabei, Pezzolano tem quatro alternativas à disposição para a partida contra o Mirassol. Victor Gabriel, Aguirre, Allex e Gabriel Vinicius, que treinam normalmente, podem ser improvisados na posição.

Confira mais sobre as opções.

Victor Gabriel

Fixado como zagueiro há dois anos, ele volta de suspensão. A tendência é que seja titular na defesa, mas caso seja deslocado para o lado canhoto, Juninho entraria na vaga de Mercado, suspenso.

Aguirre

O lateral-direito está acostumado a trocar de lado. No Lanús e no Colorado ele já fez a mudança, e seria uma alternativa viável sem mexer na estrutura da equipe.

Allex

Improvisado na segunda partida do Gauchão, o jovem não atuou mais desde então. O meia não foi testado na função nas últimas semanas nos treinos fechados.

Gabriel Vinicius

Volante canhoto, de 17 anos, da categoria sub-20, está trabalhando com os profissionais nos últimos dias. Ele já foi testado como lateral por Pezzolano, em treinos, mas pela inexperiência seria a última alternativa.

Inter x Mirassol

A escalação para a partida de domingo (19) deverá ser ensaiada nos dois próximos treinos.

Ainda há possibilidade de Matheus Bahia, que trata o problema físico com os fisioterapeutas do clube, atue. A comissão técnica aguarda resposta sobre a situaão dele até a sexta-feira.

O Inter enfrenta o Mirassol às 11h do domingo (19), no Beira-Rio. A partida é válida pela 12ª rodada do Brasileirão.