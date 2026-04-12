Pezzolano sai em defesa de meia do Inter e elogia jogador: "Nós precisamos dele"

Alan Patrick voltou a ser titular e jogou com a braçadeira de capitão. Ricardo Duarte / SC Internacional

Após o empate sem gols no Gre-Nal 452, Paulo Pezzolano evitou criticar a atuação de jogadores do Inter e centralizou qualquer tipo de culpa pelo resultado nele. Ainda assim, o treinador foi questionado sobre o desempenho de alguns atletas.

Um dos nomes citados foi Alan Patrick, que foi titular na partida e acabou substituído aos 35 minutos da segunda etapa. Contra o Grêmio, o camisa 10 não teve a atuação que se espera, principalmente em clássicos. Diante do maior rival, o meia já balançou as redes nove vezes.

Quando perguntado sobre o momento do jogador, o treinador rasgou elogios sobre a qualidade do meia e ressaltou que ele voltará a fazer a diferença dentro de campo logo. No Brasileirão, soma apenas dois gols em nove jogos.

— Alan Patrick é o jogador de mais qualidade que temos. Futebol é momento, nós precisamos muito dele. Ele é o nosso 10, o nosso capitão. É o melhor jogador que temos, uma qualidade tremenda. Futebol é momento, ele sabe e vai começar a fazer a diferença como ele fazia — disse o técnico.

Nos últimos cinco jogos, momento em que o Inter somou três vitórias e dois empates, Alan Patrick chegou a não entrar em campo duas vezes, contra Santos e Corinthians. O fato mostra que a equipe não depende tanto do jogador como já dependeu em outros momentos. Mesmo assim, Pezzolano preferiu atribuir qualquer queda de rendimento do elenco a ele, que ainda busca encontrar o melhor esquema.

— É todo o time, é tudo que estou tentando arrumar. É um problema meu, não é de jogador. Estou muito tranquilo, temos jogadores de qualidade que já vão fazer a diferença que eles querem.

O Inter volta a jogar no domingo (19), às 11h, contra o Mirassol, lanterna do Brasileirão, no Beira-Rio. A partida será válida pela 12ª rodada da competição.

Confira a entrevista coletiva de Paulo Pezzolano: