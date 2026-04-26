Pezzolano projeta prazo para retorno de líder do grupo do Inter

Mercado soma 15 jogos pelo Inter na temporada. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter pode ter o retorno de Gabriel Mercado ainda no primeiro semestre, antes da parada para a Copa do Mundo. Foi o que projetou Paulo Pezzolano, técnico do Inter, em entrevista coletiva no sábado (25) após o empate com o Botafogo.

Na sexta-feira (24), o clube divulgou que o zagueiro sofreu uma lesão de "grande extensão" no adutor da coxa direita, sem especificar o tempo de parada para tratamento. O problema teria ocorrido no primeiro tempo do jogo contra o Athletic, na quarta (22), já que ele foi substituído no intervalo.

Até a pausa para o Mundial, o Colorado tem sete partidas (confira abaixo). A última é contra o Bragantino, fora de casa pelo Brasileirão, em 30 ou 31 de maio, a confirmar pela CBF.

Aos 39 anos, Mercado é titular na zaga do Inter, com 15 jogos na temporada. Sem ele, Pezzolano escalou Félix Torres e Victor Gabriel como a dupla de zaga. Juninho e Clayton Sampaio eram as opções no banco.

Os jogos do Inter até a Copa