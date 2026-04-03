Pezzolano pode repetir estratégia que já garantiu vitória fora de casa para o Inter

Pezzolano vai mudar o time do Inter mais uma vez. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O técnico Paulo Pezzolano trabalha para definir a escalação do Inter que entrará em campo contra o Corinthians, neste domingo (5), em Itaquera. Por se tratar de um jogo fora de casa, o uruguaio poderá adotar uma estratégia que já garantiu três pontos ao Colorado longe de seus domínios.

Foi contra o Santos, na Vila Belmiro, quando o Inter conquistou seu primeiro triunfo no Brasileirão. Naquela oportunidade, com Alan Patrick no banco e uma dupla de ataque, o Colorado venceu por 2 a 1.

Por atuar novamente fora de casa, o treinador deverá manter uma postura mais defensiva, como já ocorreu no Beira-Rio contra o São Paulo, com a possibilidade de, mais uma vez, sacar Alan Patrick do time titular.

Sem o camisa 10, Pezzolano pode optar pela dupla formada por Borré e Alerrandro no ataque. Carbonero também aparece como alternativa para o setor ofensivo. Já Vitinho retorna de suspensão e deve reassumir a titularidade no lugar de Braian Aguirre, que começou a partida contra o São Paulo.

Outra mudança pode ocorrer na lateral esquerda. Em vez de um jogador mais ofensivo, a escalação pode contar com Matheus Bahia, enquanto Bernabei ficaria como opção no banco de reservas.

Um retorno certo é o de Rochet. O goleiro esteve a serviço da seleção uruguaia durante a data Fifa. Com isso, Anthoni, criticado após o empate diante do São Paulo, perde a posição de titular no gol colorado.

Uma possível escalação do Inter tem: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique e Paulinho; Vitinho, Borré (Carbonero ou Alan Patrick) e Alerrandro.

O Inter enfrenta o Corinthians no domingo (5), em Itaquera, pela 10ª rodada do Brasileirão. O Colorado ocupa o 16º lugar na tabela, com 9 pontos conquistados.