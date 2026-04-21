Pezzolano pode fazer quatro mudanças no Inter para estreia na Copa do Brasil

Bernabei em treino do Inter. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter encerrou a preparação para enfrentar o Athletic-MG, na estreia da Copa do Brasil. Na manhã desta terça-feira (21), Paulo Pezzolano comandou no CT Parque Gigante a última atividade da equipe antes da viagem a Florianópolis, onde ocorrerá o confronto.

O técnico uruguaio deve promover pelo menos quatro mudanças na escalação colorada para o jogo no Estádio Orlando Scarpelli. A partida tem início às 20h30min desta quarta-feira (22).

Mercado e Bernabei retornam naturalmente ao time titular. Ambos foram ausências por suspensão na derrota para o Mirassol no último domingo (19). O lateral argentino reassume a vaga de Matheus Bahia, que segue de fora com uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda.

No meio-campo, Bruno Henrique pode aparecer na vaga de Paulinho. Já no comando de ataque, Alerrandro ganhará sequência na equipe, uma vez que Borré amarga o jejum de dois meses, ou 11 jogos, sem conseguir balançar as redes. Não se descarta a repetição da dupla dos atacantes, que aconteceu contra o Santos, na Vila Belmiro.

Uma possível escalação para enfrentar o Athletic-MG tem Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres (Victor Gabriel) e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Alan Patrick; Carbonero e Alerrandro.