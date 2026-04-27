Pezzolano planeja resgatar dupla Carbonero-Alan Patrick no Inter: “É uma dívida minha”

Desafio é utilizar Carbonero e Alan Patrick sem vazar na defesa. Duda Fortes / Agencia RBS

O técnico Paulo Pezzolano estabeleceu como meta pessoal recuperar a dupla Carbonero e Alan Patrick no setor ofensivo do Inter. A ideia é criar um modelo em que os dois atletas possam atuar juntos sem desproteger o sistema defensivo.

— É uma dívida minha encaixar eles (Carbonero e Alan Patrick) com um coletivo ofensivo e defensivo bom. É uma dívida que eu penso todos os dias, porque são jogadores de grande nível que necessitamos dentro de campo — declarou o treinador após o empate por 2 a 2 com o Botafogo.

Nos últimos oito jogos, Carbonero e Alan Patrick atuaram juntos em apenas dois, ambos no Beira-Rio: a vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense e o empate por 0 a 0 no Gre-Nal.

Nas demais partidas, com o intuito de estancar os problemas defensivos, Pezzolano estabeleceu um sistema em que havia lugar para apenas um dos dois.

Carbonero iniciou na vitória sobre o Corinthians e no empate com o Botafogo. Já Alan Patrick foi titular na derrota para o Mirassol e nos empates com São Paulo e Athletic-MG.

Agora, porém, o técnico uruguaio quer resgatar o modelo com os dois juntos de forma mais assídua. Mas, sem vazar na defesa.

— Necessito encontrar equilíbrio com eles dentro do campo. É uma dívida minha, porque são jogadores de grande qualidade e, com bola, fazem muito dano ao rival. Vamos conseguir — finalizou.