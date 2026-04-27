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Pezzolano planeja resgatar dupla Carbonero-Alan Patrick no Inter: “É uma dívida minha”

Nos últimos oito jogos, camisa 10 e colombiano atuaram juntos em apenas dois. Treinador quer recuperar este modelo

Rodrigo Oliveira

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