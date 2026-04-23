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Pezzolano justifica mudanças "jogo a jogo" no Inter e elogia entendimento dos jogadores: "Time está amadurecendo"

Treinador mandou a campo time com alterações em todos os setores em vitória de virada sobre o Athletic, pela Copa do Brasil

Zero Hora

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