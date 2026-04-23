Pezzolano justifica mudanças "jogo a jogo" no Inter e elogia entendimento dos jogadores: "Time está amadurecendo"

Mais uma vez, o técnico Paulo Pezzolano optou por modificar o time em todos os setores. Ricardo Duarte / SC Internacional

O Inter arrancou com vitória na Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (22), venceu o Athletic de virada por 2 a 1, em Florianópolis, no jogo de ida da quinta fase da competição.

Mais uma vez, o técnico Paulo Pezzolano optou por modificar o time em todos os setores. No domingo (19), o time foi bastante criticado após a derrota para o Mirassol, em pleno Beira-Rio.

Na entrevista coletiva após a partida, o técnico uruguaio justificou as alterações:

— Os jogadores sabem bem o que sentimos, o que eu quero de futebol. Intenso, agressivo, pressionando alto. Coloco sempre o clube na frente. Éramos melhores que os rivais, mas não ganhávamos. Aí mudamos. São muitos jogos seguidos, tem que estar preparado. O time está amadurecendo.

O Inter volta a campo no sábado (25), quando enfrenta o Botafogo, pela 13ª rodada do Brasileirão. A partida acontece às 18h30min, no Mané Garrincha, em Brasília.

Carbonero

O técnico explicou, rapidamente, a opção por deixar Carbonero fora da partida. O indicativo do treinador é de que o ponta vai ser titular contra o Botafogo, no fim de semana:

— Coloquei o Kayky pela direita. Ele (Carbonero) joga sempre. Primeiro jogo que ele não entra — resumiu.

Relação com a torcida

O técnico também explicou o mal-entendido ocorrido na chegada da delegação a Florianópolis. Logo no desembarque, os jogadores desceram sem falar com a torcida. No entanto, após a repercussão negativa, voltaram e posaram para fotos.

— Aconteceu isso, mas não foi algo de propósito. Sempre estamos com o torcedor. O clube é do torcedor. Depois, quando soubemos, estivemos com eles. Foi um erro, mas sempre vamos dar a cara a tapa — justificou.

Confira a coletiva de Paulo Pezzolano