Pezzolano “esfria” plano B e indica sequência a Bernabei no Inter como lateral; entenda

Bernabei em treino do Inter. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Bem-sucedido na vitória contra o Corinthians por 1 a 0, o modelo com Bernabei no meio-campo deve ficar em “standby”. Conforme indicado internamente pelo técnico do Inter, Paulo Pezzolano, o lateral deve ganhar sequência na sua função de origem.

O argentino se coloca à disposição pra atuar nas duas funções, mas acredita ter mais liberdade jogando como defensor pelo lado esquerdo.

— Quando jogo como lateral, posso ver o espaço e tenho mais liberdade do que jogando na frente. Mas não tenho preferência. Eu posso jogar de ponta ou lateral. Sempre vou querer ajudar o time — declarou.

No triunfo sobre os corintianos em Itaquera, Matheus Bahia iniciou como lateral-esquerdo, com Bernabei atuando como meia. O argentino inclusive marcou o gol da vitória. Essa alternativa não está descartada, mas deve ser utilizada apenas de forma pontual.

Nos últimos jogos, quem vem ganhando moral é o jovem Allex, que foi titular como meia-esquerda no empate do Botafogo, neste sábado (25). A avaliação de Pezzolano é que o garoto forma uma boa dupla com Bernabei, ajudando a proteger o lado esquerdo e também promovendo combinações ofensivas eficientes.