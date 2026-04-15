Pezzolano define companheiro de Villagra no meio-campo do Inter

Paulinho (E), Bruno Henrique (C) e Thiago Maia são as alternativas para o meio-campo do Inter Montagem sobre fotos de Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

A segunda função do meio-campo colorado está sempre com uma interrogação do lado. Joga Bruno Henrique? Joga Paulinho? Quem sabe Thiago Maia? Mais uma vez, a pergunta está aberta para quem será o companheiro de Villagra para o jogo contra o Mirassol, pelo Brasileirão, às 11h de domingo (19), no Beira-Rio.

No último jogo, Pezzolano optou por Bruno Henrique. Ele escolheu o volante com melhor passe e mais visão em detrimento ao mais intenso, na comparação com Paulinho. E apontou essa como uma alternativa para devolver protagonismo a Alan Patrick:

— Temos um jogador mais defensivo, então precisávamos de um mais ofensivo para que não fique tão previsível a marcação sobre Alan Patrick. Alguém que dê mais opções de passe e se apresente mais.

Nesse caso, Bruno Henrique está na frente. O camisa 8 é mais criativo do que os demais concorrentes. Já jogou, inclusive, mais adiantado. Mas não consegue mais suportar uma partida inteira. Desde 2024, só atuou por todos os 90 minutos duas vezes. Em 2026, foi no Gauchão, contra o Ypiranga, na vitória por 3 a 0. No Gre-Nal, saiu aos 27 minutos do segundo tempo para a entrada de Paulinho.

Paulinho, aliás, muda muito a função. Primeiro por ser mais corredor. E menos tático. Não guarda tanta posição e tenta compensar com corrida desenfreada. Falta, porém, refino técnico. Tanto que nem fez gol nem deu assistência em 2026.

E Thiago Maia? Passada a polêmica por sua tentativa de negociação no início do ano, não encontrou comprador que fizesse uma proposta aceitável por parte do Inter. Ficou no grupo e agora está à disposição. Aliás, ouviu elogios do treinador após o Gre-Nal:

— Thiago Maia vem recuperando sua performance, tem muito para dar.

O ex-jogador de Santos e Flamengo, campeão olímpico de 2016, tem entrado quase sempre como primeiro volante, ou em cenários no qual o Inter precisa apenas defender vantagem. Mas foi usado muitas vezes, especialmente por Roger, como segundo jogador do meio-campo. Tem nove partidas no ano, e um gol.

A partir desta quarta-feira (15), os treinos vão ajudar Pezzolano a decidir o titular para domingo de manhã.