Pezzolano defende Alan Patrick após empate do Inter: "Não entrou mal"

Em um jogo marcado por um segundo tempo movimentado, o Inter empatou com o Botafogo, em 2 a 2, neste sábado (25), pelo Brasileirão. Ao final da partida, o técnico Paulo Pezzolano valorizou o ponto conquistado no Mané Garrincha, em Brasília.
— Podíamos levar algo a mais, mas fizemos um bom jogo. O primeiro tempo foi controlado totalmente. No segundo, levamos um gol fora de contexto. Depois, tivemos mais oportunidades. Foi um jogo equilibrado. Foi um ponto bom — destacou Pezzolano.
O treinador também aproveitou para defender o meia Alan Patrick. O camisa 10, que entrou na etapa final, foi desarmado no lance que originou o segundo gol da equipe carioca.
— Ele não entrou mal. Quando perde a bola, era um contexto da equipe. Ele sempre quer a bola. É um jogador que faz muita diferença ofensiva. Estou feliz com Alan. Ele vem crescendo e trabalhando muito — pontuou.
E o Alerrandro?
Pezzolano também foi questionado sobre a substituição de Alerrandro, logo após o atacante ter dado assistência para o gol de Carbonero.
— Alerrandro teve muito desgaste. Temos Borré, que entra com muita energia. Foi por isso a troca, pelo físico. Eles podem jogar juntos. São dois jogadores que estão se entregando ao máximo — explicou.
