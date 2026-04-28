Pezzolano assume responsabilidade para jogo do Inter contra o Fluminense: "Depende de mim e vamos conseguir"

Inter já disputou sete jogos no Beira-Rio pelo Brasileirão. Jeff Botega / Agencia RBS

O próximo compromisso do Inter no Brasileirão será no Beira-Rio, no domingo (3), diante do Fluminense, pela 14ª rodada da competição. E o desafio vai além de voltar a vencer para se afastar do Z-4.

O objetivo também é retomar as vitórias como mandante. No Brasileirão, até a 13ª rodada, o time de Paulo Pezzolano ocupa a última posição na tabela de desempenho em casa. São apenas cinco pontos conquistados em 21 disputados no Beira-Rio.

— O que está faltando é somar dentro de casa. Se melhorarmos em casa, falaremos de outro lugar na tabela. Eu tenho uma dívida de ganhar em casa. Vamos tentar isso pela nossa torcida. Depende de mim, e vamos conseguir — disse Paulo Pezzolano após o empate diante do Botafogo.

Já atuando longe do Beira-Rio, a situação é bem melhor. São nove pontos conquistados em 18 disputados, o que representa um aproveitamento de 50%. A equipe soma duas vitórias, três empates e uma derrota fora de Porto Alegre.

No domingo, contra o Fluminense, o Inter tentará novamente quebrar a sequência negativa como mandante no Brasileirão. A bola rola às 18h30min, no Beira-Rio.