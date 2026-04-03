Os três jogadores do Inter que não enfrentam o Corinthians por questões clínicas

Kayky disputou apenas três jogos pelo Inter. Ricardo Duarte / Inter

Além do zagueiro Félix Torres, que, por contrato, não poderá enfrentar seu ex-time, o técnico Paulo Pezzolano tem ainda outras três ausências por questões clínicas para a partida diante do Corinthians. O volante Benjamin, o atacante Kayky e o meia Bruno Tabata estão fora de combate.

Kayky e Benjamin estão na fase de retreinamento. Os dois já trabalham com bola no campo, mas ainda sob supervisão do departamento médico. O atacante não atua desde o dia 11 de março, na derrota para o Atlético-MG, em Minas Gerais.

A situação do volante Benjamin é a que mais chama atenção. O ganês não atua desde a terceira rodada do Gauchão. Nesse período, ele sofreu com duas lesões musculares, o que o mantém atualmente também na fase de retreinamento.

Além desses dois, o meia Bruno Tabata está impedido de atuar contra o Corinthians por conta do protocolo de concussão estabelecido pela CBF. O atleta precisa cumprir um prazo de cinco dias de afastamento das atividades.