Os retornos que o Inter terá para o Gre-Nal 452

Inter tem a semana livre para se preparar para o clássico. Renan Mattos / Agencia RBS

O técnico Paulo Pezzolano vai ganhar reforços nesta semana Gre-Nal. O treinador terá quatro retornos em comparação com o último compromisso da equipe no Brasileirão, na vitória diante do Corinthians. Félix Torres, Bruno Tabata, Kayky e Benjamin devem ser opções para o clássico.

O zagueiro, inclusive, será titular ao lado de Mercado. Félix Torres só não enfrentou o Corinthians por questões contratuais, já que foi emprestado pelo clube paulista até o final desta temporada.

O meia Bruno Tabata cumpriu o prazo estimado pelo protocolo da CBF para casos de concussão. Com isso, o atleta retoma normalmente os treinamentos no CT Parque Gigante e fica à disposição de Paulo Pezzolano.

Por fim, Kayky e Benjamin também devem estão liberados para os treinamentos com o restante do grupo. Até então, os dois vinham em fase de retreinamento por conta de lesões musculares.

O atacante deve ser relacionado para o clássico, sendo mais uma opção para o sistema ofensivo de Pezzolano. Já o volante Benjamin pode não ser relacionado devido ao número de jogadores que o uruguaio já tem para o setor de meio-campo.

Desfalque

A ausência confirmada para o Gre-Nal é a do zagueiro Victor Gabriel. Na vitória sobre o Corinthians, o defensor recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão no compromisso diante do Grêmio, no sábado (11), no Beira-Rio, às 20h30min.