Os retornos e os desfalques do Inter contra o Corinthians

Goleiro Rochet retornou da seleção uruguaia. Ricardo Duarte / SC Internacional

Encerrado o empate com o São Paulo no Beira-Rio, o Inter já volta sua cabeça para o próximo compromisso. No domingo (5), visita o Corinthians, com retornos na defesa e no ataque.

Depois de servir à seleção uruguaia em dois amistosos na Europa, Rochet volta aos treinos normalmente nesta quinta-feira (2), no CT Parque Gigante, e deve retornar à equipe. O atacante Vitinho, que cumpriu suspensão automática contra o São Paulo, volta a ser opção.

— Temos jogadores de seleção, Félix, Rochet, os jogadores que chegaram agora, mas todos os times tinham isso também. Qualquer time também tem um expulso, tem três amarelos, é normal. Sempre vai fazer falta o que não joga. Por características, sabem que o Vitinho chega muito bem na segunda trave, faz muito bem a transição — destacou o técnico Paulo Pezzolano.

Os colombianos Borré e Carbonero podem reaparecer entre os titulares. Apesar de estarem à disposição na última rodada, eles foram preservados para os minutos finais por conta do desgaste físico da viagem de volta dos Estados Unidos.

— O Carbonero vem da seleção, igual ao Borré. Chegaram ontem (quarta-feira), de madrugada. Em 10 dias treinaram muito pouco. Eu tenho que manejar muito bem o tema das lesões que podem sofrer — ponderou o treinador colorado.

Desfalques

O mesmo não se pode dizer sobre o zagueiro Félix Torres que, apesar de ter retornado da data Fifa, na qual defendeu a seleção do Equador, pertence ao Corinthians e não pode ser escalado por Pezzolano.