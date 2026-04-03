Os jogadores do Inter que ainda não atuaram no Brasileirão

Juninho aguara uma chance no Brasileirão. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Mesmo rodando bastante o elenco do Inter no Brasileirão, o técnico Paulo Pezzolano ainda não deu oportunidades a todos os atletas que compõem o grupo principal. Os casos que mais chamam atenção são os dos zagueiros Juninho e Clayton Sampaio.

Os dois ainda não entraram em campo nas nove rodadas do Brasileirão. O último jogo de Juninho ocorreu no dia 8 de março, na final do Gauchão, no empate por 1 a 1 com o Grêmio. Ele entrou apenas nos minutos finais do Gre-Nal disputado no Beira-Rio.

Já o zagueiro Clayton Sampaio não atua há ainda mais tempo. No dia 8 de fevereiro, pelas quartas de final do Gauchão, o Inter venceu o São Luiz por 3 a 1, com Clayton entrando também na reta final da partida.

Outros jogadores que fazem parte do elenco principal também não foram utilizados pela comissão técnica no Brasileirão. O volante Benjamin se recupera de lesão muscular. O ganês não atua desde a terceira rodada do Gauchão.