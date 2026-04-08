O retrospecto de Mercado e Félix Torres juntos na zaga do Inter

Félix Torres (E) e Mercado (D) antes da vitória do Inter sobre a Chapecoense. Ricardo Duarte / Inter

Com Victor Gabriel suspenso, a zaga do Inter para o Gre-Nal 452 não tem mistérios. Gabriel Mercado e Félix Torres devem formar uma dupla neste sábado (11), pela quinta vez na temporada.

Os dois estrangeiros são os mais experientes do elenco na posição. Apesar disso, atuaram poucas vezes juntos. O principal motivo é o lado de campo: ambos jogam preferencialmente pela direita. Portanto, são "concorrentes". Quando formaram uma dupla, o equatoriano foi deslocado.

Além disso, os atletas já desfalcaram a equipe em algumas ocasiões, por suspensões, lesões ou até por convocação durante a data Fifa. Em algumas partidas, um entrou no lugar do outro.

Paulo Pezzolano pode surpreender na escalação para o clássico, que ocorre às 20h30min de sábado (11), no Beira-Rio, se colocar Juninho ao lado de Mercado. Apesar de atuar pelo lado esquerdo, o zagueiro tem sido a quarta opção.

Abaixo, Zero Hora apresenta o retrospecto de Mercado e Félix Torres juntos no Inter.

Números da dupla Mercado e Torres

4 jogos

6 gols sofridos

1 vitória

1 empate

2 derrotas

309 minutos

1 gol sofrido a cada 51 minutos

Relembre os jogos

Victor Gabriel iniciou a partida como titular ao lado de Mercado, mas foi substituído no início do segundo tempo por Félix Torres, quando a partida estava empatada em 1 a 1. Depois, os paulistas fizeram dois gols e conquistaram a vitória.

A dupla foi titular durante os 90 minutos.

A dupla foi titular durante os 90 minutos.

A dupla foi titular durante os 90 minutos. Mercado marcou o primeiro gol do Inter.