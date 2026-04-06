O que os colunistas de GZH disseram sobre a vitória do Inter sobre o Corinthians

Em um jogo de poucas oportunidades, o Inter foi eficiente e conquistou uma vitória importante sobre o Corinthians, por 1 a 0, em Itaquera. Bernabei marcou o gol que garantiu os três pontos ao Colorado.
Com o resultado, a equipe de Paulo Pezzolano chegou a 12 pontos, se afastando da zona de rebaixamento do Brasileirão e encostando no rival Grêmio na rodada que antecede o clássico Gre-Nal.
O Inter volta a campo no próximo sábado (11), às 20h30, pela 11ª rodada do Brasileirão, para enfrentar o Grêmio no Beira-Rio.
O QUE OS COLUNISTAS DE GZH DISSERAM SOBRE O JOGO
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲