O que há com os goleiros do Inter?

Anthoni e Rochet passam por momentos difíceis. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O Inter poderia ter mais do que nove pontos no Brasileirão não fossem as falhas individuais de seus goleiros. Tanto Rochet quanto Anthoni tiveram participações decisivas em gols de adversários. Mas, para além disso, não tiveram atuações que garantissem resultados melhores. O debate sobre a função de proteger as traves no Beira-Rio está aberto.

E só não ganhou proporções maiores porque Anthoni errou feio no gol de empate do São Paulo. Sua atuação tirou qualquer tipo de dúvida sobre a titularidade de Rochet — que, ainda assim, está longe de ser unanimidade.

O uruguaio, que ficou fora da última rodada do Brasileirão por estar com a seleção de seu país, deve retornar ao gol no domingo, contra o Corinthians. E tenta recuperar confiança. Em 2026, acumula três falhas que viraram vantagem para os oponentes.

No Gre-Nal da primeira fase do Gauchão, errou no segundo gol do Grêmio, a ponto de terminar o lance de costas para a própria meta. Também falhou contra o Athletico-PR, ao sair sem necessidade para abafar um chute de pé direito do canhoto Mendoza, oferecendo ao adversário a oportunidade de marcar. Diante do Remo, voltou a errar ao soltar um chute nos pés de um jogador rival. Nesses jogos, o Inter só não perdeu pontos no clássico, que terminou com vitória por 4 a 2.

A dúvida que paira é: por que tantas falhas?

Para especialistas consultados por Zero Hora, as falhas são pontuais e fazem parte da vida de goleiro, embora possam ser agravadas pelo momento da equipe no Brasileirão.

Um preparador de goleiros, que preferiu manter o anonimato por estar trabalhando no futebol brasileiro, entende que o trabalho de Leonardo Martins, preparador colorado, é muito bom. O desafio da preparação é deixar o goleiro pronto para executar os pedidos do treinador. Ele lembra que Leozão, como é conhecido o profissional do Inter, já ministrou cursos na CBF sobre a função.

— Leonardo faz um ótimo trabalho. Vida de goleiro é assim — resume.

Quem concorda com isso é o goleiro Fabrício, que passou pelo Inter em 2024. Vindo do Nova Iguaçu-RJ, então vice-campeão carioca, ele teve destaque além do esperado, dada sua história no futebol até aquele momento. Foi fundamental para garantir vitórias e empates que levaram o time à Libertadores do ano seguinte.

— Não tenho nada para questionar o trabalho do Léo e do Donizete (auxiliar), eles fazem de tudo pela equipe. Vivi meus melhores momentos na carreira ao lado deles — afirma.

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Atualmente no Figueirense, Fabrício aponta que a principal diferença entre os trabalhos práticos no Inter e no Nova Iguaçu, de onde vinha, não estava tanto na metodologia em si, mas no nível de exigência. A competitividade entre os goleiros, a convivência com os colegas de linha e a intensidade das atividades foram os maiores desafios. No entanto, Fabrício comemora ter conseguido se adaptar à realidade colorada.

— Espero que as coisas melhorem para os goleiros do Inter. Torço muito por eles. Anthoni e Rochet são ótimas pessoas e treinam duro para fazer o melhor em cada jogo — finaliza.