O que estava escrito na camisa do Inter no Gre-Nal 452

Frase ao centro significa "Campeão do Mundo", em japonês Inter / Divulgação

O Inter foi para o Gre-Nal 452 com uma lembrança positiva para seu torcedor na camiseta. Ao centro, na região da barriga - local onde normalmente são colocados os patrocínios master - constava a frase "Campeão do Mundo" escrito em japonês.

A iniciativa faz parte da campanha de lançamento da nova camiseta reserva da equipe que irá homenagear a conquista do Mundial de Clubes de 2006.

O lançamento da nova camiseta está previsto para maio. Entretanto, o clube já realizou a pré-venda de 2006 unidades de manga longa numeradas. Todas as camisas foram vendidas em 10 horas.

Depois do jogo, as camisas utilizadas pelos jogadores colorados no clássico deste sábado estarão disponíveis para leilão no site Match Worn Shirt.