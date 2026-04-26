O que disseram os colunistas de GZH sobre o empate do Inter com o Botafogo

Carbonero marcou um dos gols do Colorado no Mané Garrincha. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

Pela 13ª rodada do Brasileirão, no Mané Garrincha, em Brasília, o 2 a 2 entre Inter e Botafogo fez justiça aos comandados de Paulo Pezzolano, que tiveram forças para buscar a igualdade depois de ficar atrás duas vezes no placar.

Os gols foram marcados por Danilo e Medina, para o time carioca, e por Carbonero e Bernabei, para o Colorado. O próximo jogo do Inter será contra o Fluminense, pelo Brasileirão, no domingo (3), às 18h30min, no Beira-Rio.