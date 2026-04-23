O que disseram os colunistas de GZH sobre a vitória do Inter sobre o Athletic

Bruno Henrique marcou o gol do empate colorado na capital catarinense. Ricardo Duarte / SC Internacional

O Inter estreou com vitória na estreia da Copa do Brasil. Campeão em 1992, o time de Paulo Pezzolano venceu o Athletic na partida de ida da competição por 2 a 1. A volta está marcada para o Beira-Rio no dia 12 de maio, às 19h30min.

Os gols do jogo, realizado no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, foram marcados por Kauan Rodrigues, para a equipe mineira, aos 15 minutos do primeiro tempo, e Bruno Henrique e Bernabei, para a equipe gaúcha, aos 31 minutos da primeira etapa e aos 17 da segundo tempo, respectivamente.

O próximo jogo do Inter ocorre neste sábado (25), às 18h30min, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, onde enfrenta o Botafogo, pelo Brasileirão. Na 14ª posição, a um ponto do Z4, o clube precisa fugir da parte de baixo da tabela.

Veja abaixo o que disseram os colunistas de GZH sobre a vitória: