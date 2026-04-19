O que disseram os colunistas de GZH sobre a derrota do Inter para o Mirassol

Inter foi derrotado por 2 a 1 para o Mirassol neste domingo, no Beira-Rio. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Inter perdeu mais uma em pleno Beira-Rio. Na tarde deste domingo (19), levou 2 a 1 para o agora ex-lanterna Mirassol, e segue com apenas uma vitória em casa no Brasileirão.

Os gols do Mirassol foram marcados no primeiro tempo, por Lucas Oliveira e André Luís. O Inter descontou nos acréscimos da etapa final, com Alan Patrick.

Veja abaixo o que disseram os colunistas de GZH sobre a derrota do Inter: