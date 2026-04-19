O que disseram os colunistas de GZH sobre a derrota do Inter para o Mirassol

O Inter perdeu mais uma em pleno Beira-Rio. Na tarde deste domingo (19), levou 2 a 1 para o agora ex-lanterna Mirassol, e segue com apenas uma vitória em casa no Brasileirão.
Os gols do Mirassol foram marcados no primeiro tempo, por Lucas Oliveira e André Luís. O Inter descontou nos acréscimos da etapa final, com Alan Patrick.
Veja abaixo o que disseram os colunistas de GZH sobre a derrota do Inter:
Opinião dos colunistas
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲