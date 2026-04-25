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O planejamento de Pezzolano para proteger os avanços de Bernabei no Inter

Técnico colorado deve adotar modelo defensivo contra o Botafogo, neste sábado, em Brasília 

Rodrigo Oliveira

Direto de Brasília

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