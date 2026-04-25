O planejamento de Pezzolano para proteger os avanços de Bernabei no Inter

Bernabei consolidou-se como uma das principais armas ofensivas do Inter. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O técnico do Inter, Paulo Pezzolano, aprimorou o sistema de proteção aos avanços do lateral Bernabei.

O treinador desenvolveu três modelos para dar liberdade ao argentino sem desproteger o lado esquerdo defensivo. Colorado enfrenta o Botafogo neste sábado (25), às 18h30min, em Brasília.

Mesmo sendo em tese um defensor, Bernabei consolidou-se como uma das principais armas ofensivas da equipe, sendo o terceiro artilheiro, com quatro gols, e o terceiro maior finalizador do time na temporada, atrás em ambos os índices apenas dos atacantes Carbonero e Rafael Borré.

As estratégias de Pezzolano

O problema é que Bernabei não tem a mesma consistência na defesa. Por isso, Pezzolano recorreu a estratégias para compensar essa fragilidade.

Uma delas é a utilização de Matheus Bahia como lateral-esquerdo, com Bernabei se tornando um meia-esquerda. A ideia foi usada com sucesso na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, em São Paulo, com gol do argentino e é uma possibilidade para o jogo deste sábado (25), contra o Botafogo, em Brasília.

A outra é a escalação de um terceiro volante pelo lado esquerdo para proteger os avanços do Bernabei, que, neste cenário, atua como lateral. Na vitória por 2 a 1 sobre o Athletic-MG, na quarta (22), o meio-campista escolhido foi Thiago Maia. Essa é outra hipótese considerada para o confronto no Mané Garrincha.

A terceira alternativa deu resultado em alguns jogos, mas nem tanto em outros. Consiste na utilização de um esquema 4-2-3-1 em tese mais ofensivo, com Carbonero e Vitinho nas pontas. Porém, na fase ofensiva, o lateral-direito Bruno Gomes recua para a defesa, atuando com um terceiro zagueiro.

A ideia neste modelo é que o trio de defensores dê sustentação tanto para Bernabei quanto para Vitinho atuarem como alas.

Provável time contra o Botafogo

Contra o Botafogo, neste sábado (25), Pezzolano deve utilizar uma das duas primeiras alternativas, com Matheus Bahia e Thiago Maia disputando um lugar na equipe.

O provável time do Inter tem: Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia (Thiago Maia); Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Bernabei; Carbonero e Rafael Borré (Alerrandro).

Botafogo e Inter enfrentam-se neste sábado (25), às 18h30min, no Mané Garrincha, em Brasília.