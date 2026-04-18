"O mundo perdeu uma referência", diz Abel Braga sobre Oscar Schmidt; relembre visita da lenda do basquete ao Beira-Rio

Oscar Schmidt visitou o Beira-Rio em 2007. Marcelo Campos / Preview.com

O esporte brasileiro perdeu um ídolo nesta sexta-feira (17). A lenda do basquete Oscar Schmidt morreu após sofrer um mal-estar e ser internado no Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana, em Santana do Parnaíba, interior de São Paulo.

Como um ídolo reconhece outro, Oscar Schmidt e Abel Braga tinham uma relação de amizade. Zero Hora recebeu, com exclusividade, uma mensagem de despedida do dirigente colorado ao amigo (veja abaixo).

Visita ao Beira-Rio

Em 2007, após a conquista do título mundial do Inter, Oscar visitou o Beira-Rio. Segundo matéria da época do ge.globo, o ex-atleta passou para dar um abraço em Abel (foto acima) e no motivador Evandro Motta:

— Sou um grande amigo do Evandro Motta e do Abel Braga. Não poderia passar pela cidade sem dar um abraço nos dois. E tive a oportunidade de conhecer o clube. Nunca imaginei que no futebol brasileiro pudesse existir uma estrutura como essa que vi por aqui — afirmou Oscar na ocasião.

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No rescaldo do maior título de sua história, o Inter vivia má fase no início de 2007. Foi eliminado pelo Veranópolis no Gauchão e deixou a Libertadores ainda na primeira fase. Com a experiência de quem já havia conquistado muito, Oscar deixou uma palavra de incentivo ao time:

— Campeão mundial sabe sair de crise. Não existe um grupo vencedor que não tenha passado por momentos de instabilidade. O Abel sabe o que faz e vai conduzir bem essa turma.

Confira a despedida de Abel Braga a Oscar Schmidt

Oscar foi um ícone! Um cara que empolgava todo mundo, pois foi um dos maiores atletas da história. Sempre mostrou seu amor ao jogo, ele nunca se contentava se tinha 20, 30, 40 pontos, queria sempre mais. Eu falo isso, porque em algumas situações, creio que em três, uma eu fui assistir, estava sem clube, outra no Flu e outra no Vasco. Deu palestras falando da vida dele, o que passou para chegar onde chegou, a forma que se aperfeiçoava, tudo dele tinha haver com treinamento. Ele chegava muito antes dos treinos e ficava arremessando. Então nada dele foi por acaso, passava sempre e, muitíssimo bem, do que é uma aplicação real à profissão.

A gente lamenta muito! Há muito tempo ele já vinha com problemas e, claro, é uma perda irreparável. Uma família incrível, me dou muito bem com o irmão. Conheci nestas palestras a esposa, o filho. Uma família linda. Desejo os mais profundos pêsames e sentimentos à família e amigos, porque não foi só o Brasil, foi o mundo que perdeu uma referência do basquete e do esporte.