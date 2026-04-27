O jogador do Inter que Eduardo Coudet tenta levar para o River Plate

Borré virou reserva no Inter. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Mesmo após perder a titularidade no Inter, Rafael Borré segue valorizado no futebol sul-americano. Em especial, no River Plate. O colombiano voltou a ser procurado pelo clube argentino, mas mantém o foco no Beira-Rio. Pelo menos até a parada para a Copa do Mundo.

Campeão da Libertadores pelos Millonarios e maior artilheiro da primeira “era Gallardo” (54 gols), o colombiano é alvo de cobiça de um velho conhecido dos colorados.

Eduardo Coudet, que deixou o clube em 2024, tem conversado com o atacante para tentar convencê-lo a retornar ao Monumental. A relação da dupla, estreitada no período em que trabalharam juntos em Porto Alegre, é um dos trunfos utilizados pelo técnico.

Borré, no entanto, não quer debater o tema agora. Está concentrado em recuperar o desempenho do início da temporada, retomar a titularidade, ajudar o time a se afastar da zona de rebaixamento e, claro, chegar em um bom nível à Copa do Mundo. Ao término do torneio, veria como o clube projeta o seu aproveitamento para, então, avaliar o cenário.

Futuro incerto

Além do carinho pelo Inter, pesa também a incerteza sobre um retorno ao River. Borré observou que vários jogadores que voltaram ao clube não repetiram o desempenho da passagem anterior. De sua parte, existe o receio de arranhar a imagem construída em uma possível volta.

Não é a primeira vez que o futuro do colombiano no Beira-Rio entra em pauta. No fim do ano passado, o atacante teve uma conversa com o presidente Alessandro Barcellos. À época, o clube lutava contra o rebaixamento no Brasileirão.

O dirigente explicou que, em caso de descenso, não teria como arcar com os custos do jogador. Borré se mostrou ciente da situação. Disse que desejava prosseguir no Beira-Rio, mesmo que fosse necessária uma readequação salarial. A postura chamou atenção.

O camisa 19 tem contrato com o Inter até o fim de 2028 e recebe um dos maiores salários do clube. Algo que, em caso de saída, ajudaria a reduzir a folha e aliviar caixa do Beira-Rio. Para isso, porém, os argentinos necessitariam ressarcir o Inter pela liberação antecipada.

Borré em 2026

21 partidas

15 jogos como titular

6 gols

2 assistências

3 cartões amarelos

1396 minutos em campo

Profissionalismo

Nos bastidores, Borré recebe elogios pelo profissionalismo e dedicação. Figura entre os jogadores com alguns dos melhores indicadores no grupo de Paulo Pezzolano.

O gringo conta com uma equipe multidisciplinar fora do CT Parque Gigante: um treinador que já trabalhou com Mohamed Salah, um analista de desempenho, nutricionista, motivador e chefe de cozinha.

Recentemente, trouxe um preparador físico da Argentina para auxiliá-lo por um período de 10 dias. A expectativa é que o profissional retorne à capital gaúcha para nova rotina com Borré agora em maio.

Longa seca

O trabalho complementar é uma das apostas do colombiano para superar a má fase. O último gol anotado ocorreu em 21 de fevereiro, quando o Inter goleou o Ypiranga por 4 a 0 pelo Gauchão. São 13 partidas sem marcar, o que representa 905 minutos.

Apesar da seca, segue como o artilheiro da equipe na temporada. Tem seis gols, um a mais que Alan Patrick e Bernabei. Ainda contribuiu com duas assistências ao longo das 21 partidas em que esteve em campo.