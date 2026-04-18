O aproveitamento do Inter em jogos pela manhã

Depois de nove meses, o Inter voltará a jogar num domingo pela manhã. Neste final de semana, às 11h, no Beira-Rio, o Colorado encara o Mirassol pelo Brasileirão. O clube defende uma “invencibilidade” na faixa matutina que já dura 10 partidas. Confira o retrospecto.
Os horários adotados pela CBF desde 2015 costumam agradar o público gaúcho. No Beira-Rio, foram oito partidas com liberação de torcida, dois jogos tiveram limitação ou veto em virtude da pandemia de covid-19, entre 2020 e 2021. A média nas arquibancadas está em 36.802 por confronto.
Entretanto, no total, somando duelos dentro e fora de casa, o Inter tem 14 participações neste horário. São nove vitórias, dois empates e três derrotas. Após um começo de oscilação, a equipe acumula 10 partidas sem ser derrota, sendo sete vitórias consecutivas.
O último jogo às 11h foi em 20 de julho de 2025, diante do Ceará, no Beira-Rio. Vitória por 1 a 0 que colaborou para escapar do rebaixamento no Brasileirão passado, já que os nordestinos ficaram no Z4 por um ponto de diferença.
A comissão técnica colorada preparou uma rotina diferente durante a semana para adaptar os atletas com o horário inusitado. Além dos treinos mais cedo, a alimentação e o sono também tiveram preparações diferentes para o time ter um alto rendimento físico contra o Mirassol.
Confira o retrospecto:
- Inter 2x0 Coritiba (2015)
- Avaí 3x0 Inter (2015)
- Santos 3x1 Inter (2015)
- Inter 0x1 Grêmio (2016)
- Ponte Preta 2x2 Inter (2016)
- Inter 1x0 Paraná (2018)
- Inter 0x0 Corinthians (2019)
- Atlético-MG 1x3 Inter (2019)
- Inter 1x0 Chapecoense (2019)
- Inter 1x0 Fortaleza (2021)
- Inter 5x2 Chapecoense (2021)
- Inter 4x2 Goiás (2022)
- Inter 2x1 Flamengo (2023)
- Inter 1x0 Ceará (2025)