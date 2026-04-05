Novo estilo de jogo e calendário "folgado" fazem Inter projetar melhora na tabela

Time de Pezzolano terá mais cinco jogos em abril. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

A proximidade com o Z-4 do Brasileirão traz preocupação ao ambiente do Inter antes de enfrentar o Corinthians neste domingo (5) , mas há esperança de que a situação na tabela melhore gradativamente. O pensamento está baseado no estilo de jogo pragmático adotado nos últimos jogos e no calendário mais "folgado" que o Colorado terá em relação aos adversários.

— Vocês sabem o que gostamos, mas foi o que sentimos para reverter a situação, para ganhar pontos. E fizemos muito bem. Mas, quando não se consegue os pontos, você fica mais vazio, né? Eu falo que se eu jogo da maneira que gostamos, que fazíamos no princípio, e perdia, você se vai com outra sensação. Fazendo alguma troca de sua ideia, quando não ganha, como treinador, fica muito vazio. É o que você sente. É uma realidade — analisou o técnico Paulo Pezzolano na última quarta-feira (1°).

Novo modelo de jogo

O treinador uruguaio é elogiado nos bastidores por ser maleável na filosofia de jogo. Em conversas diárias com o diretor técnico Abel Braga e com o executivo Fabinho Soldado, Pezzolano percebeu que o momento exigia maior solidez defensiva. Na vitória sobre o Santos , na Vila Belmiro, se viu pela primeira vez um time postado mais atrás, com três volantes no meio-campo e abrindo mão da posse de bola e proposição de jogo.

O desenho se manteve semelhante para vencer a Chapecoense e, apesar de lamentar o empate sofrido no final contra o São Paulo , a avaliação é de que o Inter obteve sete dos nove pontos disputados neste recorte (77% de aproveitamento).

Portanto, a leitura é que a largada ruim continuará cobrando um preço, mas se conseguir manter uma média de cinco a sete pontos conquistados a cada três rodadas, o time subirá na tabela.

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Calendário

O otimismo colorado se completa ao analisar a sequência de jogos. Enquanto outros rivais estarão dividindo atenção com Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa do Nordeste ou Copa Verde, totalizando nove partidas em todo o mês, os comandados de Pezzolano jogarão seis vezes — cinco pelo Brasileirão e uma pela Copa do Brasil.