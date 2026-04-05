Novo estilo de jogo e calendário "folgado" fazem Inter projetar melhora na tabela

A proximidade com o Z-4 do Brasileirão traz preocupação ao ambiente do Inter antes de enfrentar o Corinthians neste domingo (5), mas há esperança de que a situação na tabela melhore gradativamente. O pensamento está baseado no estilo de jogo pragmático adotado nos últimos jogos e no calendário mais "folgado" que o Colorado terá em relação aos adversários.
— Vocês sabem o que gostamos, mas foi o que sentimos para reverter a situação, para ganhar pontos. E fizemos muito bem. Mas, quando não se consegue os pontos, você fica mais vazio, né? Eu falo que se eu jogo da maneira que gostamos, que fazíamos no princípio, e perdia, você se vai com outra sensação. Fazendo alguma troca de sua ideia, quando não ganha, como treinador, fica muito vazio. É o que você sente. É uma realidade — analisou o técnico Paulo Pezzolano na última quarta-feira (1°).
Novo modelo de jogo
O treinador uruguaio é elogiado nos bastidores por ser maleável na filosofia de jogo. Em conversas diárias com o diretor técnico Abel Braga e com o executivo Fabinho Soldado, Pezzolano percebeu que o momento exigia maior solidez defensiva. Na vitória sobre o Santos, na Vila Belmiro, se viu pela primeira vez um time postado mais atrás, com três volantes no meio-campo e abrindo mão da posse de bola e proposição de jogo.
O desenho se manteve semelhante para vencer a Chapecoense e, apesar de lamentar o empate sofrido no final contra o São Paulo, a avaliação é de que o Inter obteve sete dos nove pontos disputados neste recorte (77% de aproveitamento).
Portanto, a leitura é que a largada ruim continuará cobrando um preço, mas se conseguir manter uma média de cinco a sete pontos conquistados a cada três rodadas, o time subirá na tabela.
Calendário
O otimismo colorado se completa ao analisar a sequência de jogos. Enquanto outros rivais estarão dividindo atenção com Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa do Nordeste ou Copa Verde, totalizando nove partidas em todo o mês, os comandados de Pezzolano jogarão seis vezes — cinco pelo Brasileirão e uma pela Copa do Brasil.
O primeiro teste virá no Gre-Nal do próximo sábado (11), quando os colorados terão uma semana cheia para treinar, enquanto o Grêmio irá ao Uruguai para enfrentar o Montevideo City Torque. Na rodada seguinte, será a vez de receber o Mirassol, que voltará de Quito, onde enfrenta a LDU.