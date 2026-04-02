Na realidade do Brasileirão, Inter lamenta empate e dois pontos que dariam fôlego para a campanha

Técnico colorado entende que o ano colorado será complicado. Renan Mattos / Agencia RBS

Quando se reapresentar nesta quinta-feira à tarde e iniciar a preparação para enfrentar o Corinthians, o Inter vai, primeiro, lamber as feridas por ter dado de presente um ponto ao São Paulo. O que, necessariamente, significou deixar dois pelo caminho.

O gol aos 41 minutos do segundo tempo impediu o time de Paulo Pezzolano de chegar à terceira vitória seguida, subir na tabela e até, de repente, aspirar algo maior no Brasileirão. Mas o jogo da nona rodada trouxe a realidade de volta ao Beira-Rio.

— Acho que o jogo foi parelho, o São Paulo cresceu, mas não teve tantas chances de gol. Não estávamos sofrendo. Inclusive, pudemos fazer o nosso gol, no chute de Tabata logo depois de entrar. Eles tiveram uma oportunidade clara e fizeram. Lamento muito, porque estivemos perto. Mas podemos ver que, de nove pontos disputados, conquistamos sete — disse Pezzolano.

Bruno Gomes, um dos destaques da partida, ampliou:

— Sabemos que poderíamos ter tentado jogar um pouco mais no segundo tempo, mas também era final de jogo, tínhamos de ter ficado mais atento nos detalhes. Era a bola forte deles, Calleri é um grande jogador nesse tipo de lance, só precisa de uma bola para matar o jogo. Deveríamos ter conquistado esse resultado, e precisamos ter humildade de trabalhar para não levar mais gols assim.

Em uma análise mais aprofundada, Pezzolano citou até a situação atual do clube:

— Vamos sofrer muito esse ano, é um período de transição. O momento é difícil, não é o do Inter campeão do mundo. Se não entendermos isso, tudo vai ser mais difícil.

Para o próximo jogo, o Inter deve ter o retorno de Vitinho, que cumpriu suspensão, e de Rochet, que estava com a seleção uruguaia. Félix Torres, que pertence ao Corinthians, será desfalque.