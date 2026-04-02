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Frustração
Notícia

Na realidade do Brasileirão, Inter lamenta empate e dois pontos que dariam fôlego para a campanha

Após sair na frente, time de Pezzolano levou gol do São Paulo no final e agora se prepara para enfrentar o Corinthians

Rafael Diverio

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