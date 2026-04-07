Modelo reativo de Pezzolano faz dupla de meio-campistas "ressurgir" no Inter

Thiago Maia entrou nos últimos quatro jogos do Inter. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

A adoção de um esquema mais defensivo pelo técnico Paulo Pezzolano provocou o "ressurgimento" de dois meio-campistas nesta boa fase recente do Inter.

Pouco utilizados até a primeira metade de março, os volantes Thiago Maia e Bruno Henrique participaram de todos os últimos quatro jogos, quando o treinador uruguaio optou por um modelo de jogo reativo.

O caso mais expressivo é o de Thiago Maia, que, nas seis primeiras rodadas do Brasileirão havia participado só de quatro minutos do empate com o Flamengo.

Em compensação, o meio-campista foi lançado por Pezzolano ao longo dos quatro últimos jogos que marcaram a recuperação colorada no Brasileirão, contra Santos, Chapecoense, São Paulo e Corinthians.

Já Bruno Henrique até vinha sendo utilizado de forma recorrente antes da mudança de esquema, mas com menos frequência do que agora. Até a primeira metade de março, o volante de 36 anos havia sido titular apenas na estreia contra o Flamengo e ingressado em três das outras cinco partidas do período.