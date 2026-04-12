Mercado exalta desempenho defensivo do Inter no Gre-Nal 452: "Eles não apresentaram perigo"

Mercado venceu duelos contra Carlos Vinícius. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Uma das principais preocupações do Inter no Gre-Nal 452 era não deixar Carlos Vinícius, artilheiro do Grêmio na temporada, jogar. A missão foi cumprida com sucesso. O centroavante não finalizou durante os 81 minutos em que esteve no gramado do Beira-Rio, no sábado (11).

Os principais responsáveis pelo sucesso nesse embate foram os zagueiros Gabriel Mercado e Félix Torres. O argentino de 39 anos comentou sobre o duelo contra Carlos Vinícius:

— Não dá para deixar muito espaço, está em grande fase, faz muitos gols, e é um jogador que precisa estar cuidando sempre. Falei com o Félix toda hora para dar essa atenção que ele merece. Hoje defensivamente fizemos um grande jogo. Eles não conseguiram produzir e não apresentaram perigo — disse Mercado.

Apesar do sucesso defensivo, o zagueiro analisou os problemas ofensivos que o Inter teve no clássico. O Colorado poderia chegar a quatro vitórias nos últimos cinco jogos do Brasileirão.

— Concordo com os dois treinadores, hoje não foi um bom jogo para quem assistiu. Tentamos criar muitas chances de gols, nos faltaram ajustes mais finos, mas o nosso aspecto defensivo, que já foi muito criticado, estamos jogo a jogo melhorando, sendo mais consistentes e mais sólidos. Tentar manter isso nos próximos jogos e melhorar na parte ofensiva para poder vencer. Também valorizar que faz cinco jogos que o Inter não perde, contra times difíceis. Dá para ver que o Inter está melhorando — explica.