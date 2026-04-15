Meia do Inter analisa saída do clube para ter mais oportunidades

Uruguaio tem vínculo até dezembro de 2029. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

As próximas partidas podem ser decisivas para selar o futuro de Alan Rodríguez. O uruguaio de 26 anos, contratado por U$S 4 milhões em 2025, não conseguiu se firmar no Inter e analisa uma saída em busca de mais oportunidades.

O meio-campista, que tinha destaque no país vizinho desde 2022, acumula 356 minutos em 2025 em 12 partidas. Ele foi titular apenas três vezes. Com a camisa colorada, desde agosto do ano passado, ele soma 29 jogos com apenas uma assistência.

Contratado para atuar tanto como volante ou meia, Alan Rodríguez enfrentou lesões e forte concorrência nas posições. Pezzolano costuma utilizá-lo mais adiantado aberto pela direita e esquerda.

A avaliação do estafe do atleta é de uma negociação em breve para conseguir sequência. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista argentino Uriel Lugt, da Rádio La Red, e confirmada por Zero Hora.

Caso ele não tenha mais chances até a parada para a Copa do Mundo, um novo destino pode ser procurado na janela de metade do ano.