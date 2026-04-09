Juventus faz contato por Alisson, e Inter pode receber valores em possível negociação

Alisson está no Liverpool desde 2018. Oli SCARFF / AFP

O goleiro Alisson é considerado um dos melhores do mundo nos últimos anos e segue atraindo interesse de grandes clubes. De acordo com o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o goleiro de 33 anos é um dos principais alvos da Juventus na próxima temporada.

No Liverpool desde 2018, Alisson é visto com bons olhos por conta da experiência e por ser uma boa oportunidade de mercado. A imprensa italiana confirma que a Juve já iniciou conversas com o goleiro brasileiro, que, na Itália, atuou pela Roma.

Uma negociação envolvendo Alisson pode ser positiva para os cofres do Inter. Por ser o clube formador do jogador, o Colorado tem direito a 5% sobre um futuro acordo.

Apesar dos contatos iniciais, segundo a imprensa italiana, a possível negociação ainda depende de negociação entre as partes e de um acordo com o clube inglês, com o qual o jogador tem contrato vigente.