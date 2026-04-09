Juventus faz contato por Alisson, e Inter pode receber valores em possível negociação

O goleiro Alisson é considerado um dos melhores do mundo nos últimos anos e segue atraindo interesse de grandes clubes. De acordo com o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o goleiro de 33 anos é um dos principais alvos da Juventus na próxima temporada.
No Liverpool desde 2018, Alisson é visto com bons olhos por conta da experiência e por ser uma boa oportunidade de mercado. A imprensa italiana confirma que a Juve já iniciou conversas com o goleiro brasileiro, que, na Itália, atuou pela Roma.
Uma negociação envolvendo Alisson pode ser positiva para os cofres do Inter. Por ser o clube formador do jogador, o Colorado tem direito a 5% sobre um futuro acordo.
Esta não seria a primeira vez que Alisson poderia render valores ao Inter. Na saída da Roma para o Liverpool, em 2018, o Inter recebeu R$ 16,7 milhões pelos 5% do mecanismo de solidariedade da Fifa.
Apesar dos contatos iniciais, segundo a imprensa italiana, a possível negociação ainda depende de negociação entre as partes e de um acordo com o clube inglês, com o qual o jogador tem contrato vigente.
O interesse em Alisson também está ligado à definição do futuro do goleiro Michele Di Gregorio, que deve deixar a Juventus na próxima janela, abrindo espaço para a chegada de um novo titular no clube italiano.