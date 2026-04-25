Jogador na Seleção, dívida bilionária e ex-dupla Gre-Nal: como chega o Botafogo para enfrentar o Inter

Edenilson é um dos destaques recentes do Botafogo. Vitor Silva / Botafogo/Divulgação

Em meio a uma crise envolvendo a SAF do clube, o Botafogo tenta separar a parte administrativa do futebol para seguir na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (25), enfrenta o Inter, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 18h30min, pela 13ª rodada.

A equipe que começou o campeonato com Martín Anselmi como treinador, agora tem o português Franclim Carvalho. Ele foi auxiliar de Artur Jorge no próprio Botafogo, em 2024, ano das conquistas da Libertadores e do Brasileirão.

O novo técnico está invicto no time carioca. São cinco jogos, sendo três vitórias e dois empates. No Brasileirão, o Botafogo é o nono colocado, com 16 pontos. A equipe conta com o melhor ataque do campeonato com 22 gols marcados, a mesma quantidade do líder Palmeiras. Em contrapartida, tem a pior defesa ao lado dos lanternas Remo e Chapecoense, com 22 gols sofridos.

Na Sul-Americana, é líder do grupo com quatro pontos em dois jogos. Já na Copa do Brasil, venceu a primeira partida do confronto contra a Chapecoense.

Ex-dupla Gre-Nal, jogador da Seleção e destaques

Jogador que deixou poucas saudades no Rio Grande do Sul, Edenilson tem agradado o torcedor alvinegro neste começo de temporada. Contratado em fevereiro, o meia costuma ser titular e conta com bons números. São sete gols e três assistências em 19 partidas disputadas.

— Chegou com desconfiança porque estava em baixa no Grêmio. Mas como a expectativa era baixa, ele surpreendeu ainda mais. Chegou fazendo gol, mostrando vontade, disposição. É um jogador muito elogiado internamente no clube e pela torcida também — disse Gabriel Rodrigues, repórter do O Globo.

Outro nome que vive boa fase no meio de campo do Botafogo é o volante Danilo. Vice-artilheiro do Brasileirão com seis gols, ele passa por um dos melhores momentos da carreira, com chances reais de ir para a Copa do Mundo. O jogador de 24 anos esteve na última convocação de Carlo Ancelotti e até marcou um gol contra a Croácia.

— Pela situação financeira do Botafogo, é quase impossível ele ficar após a Copa do Mundo. É um nome quase certo na convocação, e a torcida sabe que devem ser os últimos jogos dele com a camisa do time. É o jogador mais valorizado, é o cara do Botafogo — completou Rodrigues.

Danilo é o principal jogador do Botafogo e pode ser convocado para a Copa do Mundo. Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Com o melhor ataque da competição, é importante que o Inter tome cuidado com outros jogadores do clube carioca. Arthur Cabral e Matheus Martins, que já marcaram quatro e três gols, respectivamente, vivem bom momento e devem começar a partida.

No banco, o argentino Montoro, de 19 anos, é uma boa alternativa para o meio de campo e pode levar perigo ao Inter.

Crise na SAF

Neste momento, o que leva o Botafogo aos holofotes não é o futebol e sim a administração da SAF. John Textor foi afastado do comando recentemente após comandar o pedido de recuperação judicial do clube na intenção de aliviar a situação financeira. Atualmente, o time carioca tem dívidas na casa de R$ 2,5 bilhões, segundo a ESPN.

O afastamento determinado pelo Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas considerou o pedido da Eagle Bidco, sócia majoritária do Botafogo. A empresa criticou a postura de Textor e alegou ser contra a recuperação judicial.

Atualmente, o time carioca deve jogadores, equipes e bancos. O Grêmio, por exemplo, tem a receber R$ 20.439.672,06. Contudo, há algumas dívidas menores relacionadas a outros serviços como reciclagem, farmácia e compra de fogos de artifício.

Provável escalação

O técnico Franclim Carvalho deve levar a campo o que tem de melhor no momento. A principal dúvida era o zagueiro Barboza, que tem negociações avançadas com o Palmeiras para deixar o time carioca no meio do ano. Para disputar o Brasileirão por duas equipes, o atleta não pode ter jogado mais de 12 partidas. Barboza já participou de nove jogos pelo Botafogo na competição. Mesmo assim, deverá ser escalado como titular.

Um provável Botafogo tem: Neto; Vitinho, Ferraresi, Barboza e Alex Telles; Medina, Edenilson e Danilo; Júnior Santos, Matheus Martins e Arthur Cabral.



