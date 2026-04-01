O Inter empatou em 1 a 1 com o São Paulo pelo Brasileirão nesta quarta (1). Siga a repercussão do jogo na Jornada Digital da Gaúcha.
Nela, além de receber as informações veiculadas no rádio, você acessa elementos como placar, escalação e substituições para visualizar a todo o momento um resumo do que mais relevante ocorre na partida.
O que os colunistas de GZH disseram sobre o jogo
Como foram os lances de Inter x São Paulo
Confira a tabela do Brasileirão atualizada
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