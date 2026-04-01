Inter x São Paulo hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Inter e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 19h30min, pela nona rodada do Brasileirão 2026. O jogo ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.
O Colorado vem de vitória sobre a Chapecoense, antes da data Fifa, e deixou a zona de rebaixamento, ocupando atualmente a 12ª posição, com oito pontos. O clube paulista foi derrotado pelo Palmeiras na última rodada e caiu para terceiro, com 16 pontos.
Escalações para Inter x São Paulo
Inter: Anthoni; Aguirre, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique, Paulinho e Bruno Gomes; Alan Patrick, Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano
São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Toloi, Sabino e Wendell; Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e Artur; Luciano e Calleri. Técnico: Roger Machado
Arbitragem para Inter x Bahia
Lucas Casagrande (PR), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR). VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
Onde assistir a Inter x São Paulo
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play) — saiba como selecionar seu time clicando aqui;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h30min;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 18h45min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- Premiere, Record e Cazé TV anunciam a transmissão.
Ingressos para Inter x São Paulo
Sócios Campeão do Mundo: de R$ 16 a R$ 100; Nada vai nos separar: de R$ 32 a R$ 200; Não sócios: de R$ 65 a R$ 299; mulheres sócias têm direito a ingresso gratuito, sendo que as associadas da modalidade carteira vermelha podem levar uma acompanhante. Para o setor Coração do Gigante, acesse aqui.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲