Inter x Mirassol hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Inter x Mirassol: tudo sobre o jogo da 12ª rodada do Brasileirão 2026. Arte GZH

Inter e Mirassol se enfrentam neste domingo (19), às 11h, pela 12ª rodada do Brasileirão 2026. O jogo ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Colorado vem de empate no Gre-Nal, na última rodada, e é o 13º colocado. Já o clube paulista perdeu para o Bahia e está em último na tabela.

Escalações para Inter x Mirassol

Inter: Anthoni; Braian Aguirre, Félix Torres, Victor Gabriel e Bruno Gomes; Villagra, Paulinho, Vitinho e Allex; Alan Patrick e Borré. Técnico: Paulo Pezzolano

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira e Victor Luís; Neto Moura, Aldo Filho e Shaylon; Alesson, Edson Carioca e André Luis. Técnico: Rafael Guanaes

Arbitragem para Inter x Mirassol

Davi De Oliveira Lacerda, auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira e Pedro Amorim de Freitas. VAR: Rodrigo Nunes de Sa.

Onde assistir a Inter x Mirassol

GZH acompanha o jogo em tempo real;

acompanha o jogo em Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 9h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 10h15min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Premiere anuncia a transmissão.

Como chegam Inter x Mirassol

Inter

São cinco jogos sem perder, com três vitórias e dois empates. Jogando em casa, o Inter espera somar pontos para subir na tabela e se afastar da zona de rebaixamento.

O técnico Paulo Pezzolano tem problemas na lateral esquerda. Bernabei está suspenso, enquanto Matheus Bahia ficou de fora dos treinos por conta de um desconforto muscular. Na zaga, Mercado também será ausência por suspensão.

Mirassol

O clube paulista precisa dar uma resposta no Brasileirão, pois é o último colocado e está cinco pontos atrás da primeira equipe fora do Z-4.

Além disso, o Mirassol vem de uma derrota na Libertadores para a LDU, que diminui ainda mais a moral da equipe de Rafael Guanaes.

Ingressos para Inter x Mirassol

Sócios Campeão do Mundo: de R$ 16 a R$ 100; Nada vai nos separar: de R$ 32 a R$ 200; Não sócios: de R$ 65 a R$ 299. Para o setor Coração do Gigante, acesse aqui.

Ingressos para Inter x Mirassol. Divulgação / Inter